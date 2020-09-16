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Aktüel GÜNCELLEME- Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı
Aktüel

GÜNCELLEME- Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor - YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:13:01 -
GÜNCELLEME- Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haramidere sanayi sitesinde, tekstil firmasının da bulunduğu dört katlı binanın bodrumundaki paratoner üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere de ambulansta müdahale edildi.





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