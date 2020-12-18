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Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:55:51 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Kozlu ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, M.S. ve A.G'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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