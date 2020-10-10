GÜNCELLEME - Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'taki iş yerine ait depo önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşamını yitiren kişinin Mesut Dereçiçek (37) olduğunu ve göğsünde kesici alet izleri bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle inceleme başlattı.
Dereçiçeği'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.
Ceset, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.S'nin depodan çıktığını tespit etti. Şüpheli M.S. gözaltına alındı.