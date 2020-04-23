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Aktüel

GÜNCELLEME - Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi

YOLUN KARDAN TEMİZLENMESİ EKLENDİ

2020-04-23 17:23:37 -
GÜNCELLEME - Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi

VAN (AA) - Van-Bahçesaray kara yolunun 34. kilometresine düşen çığ, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği yolun kardan temizlenmesi çalışmaları devam ediyor.

Çığ felaketinden bu yana kapalı olan yolda havaların ısınmasıyla çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, 32 günde, kapalı olan 35 kilometrelik bölümü kardan temizledi.

Güvenlik nedeniyle kapalı tutulan yolun 34. kilometresine sabah saatlerinde çığ düştü. Karayolları ekipleri, yolun kardan temizlenmesi için bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu yol kardan temizlendi.

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