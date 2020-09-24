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Aktüel GÜNCELLEME - Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:26:25 -
GÜNCELLEME - Tuzla'da polise mukavemet eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da maske takmayarak polise mukavemette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, hakimlikten adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tuzla'da denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan A.'ya para cezası kesildi.

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Cihan A. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli Cihan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

- Adli Kontrol şartıyla serbest

Hakimlik, şüpheli Cihan A'yı, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bıraktı.

Şüphelinin soruşturma aşamasındaki ifadesinde, polislerin kendisini maske takmadığı gerekçesiyle durdurarak ceza kesmeye çalıştıklarını belirterek, "Oysa ben motor üzerindeydim ve boyunluğumu takacağımı kendilerine söylemek istedim, ancak beni dinlemediler. Ben polislere direnmedim. Tehdit amaçlı konuşmadım." dedi.

Şüpheli olay sırasında "eniştem" diye bahsettiği kişinin Gebze'de servis şoförü olduğunu, ailesinin köyde olduğu için kendisini yalnız hissettiğini ve bu nedenle eniştesinin numarasını istediğini anlattı.

Şüpheli Cihan A., daha önce psikiyatrik tedavi gördüğünü ifadesinde belirtti.

"Teşkilat" olarak nitelendirdiği kişilerin arkadaş grubu olduğunu anlatan şüpheli, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.





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