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Aktüel

GÜNCELLEME - Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

YARALININ İSMİ VE SAĞLIK DURUMU BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:03:05 -
GÜNCELLEME - Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı Mısırvan Yaylası'nda çıkan arazi kavgasında 35 yaşındaki Selim Eroğlu, M.Ç'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Tunceli Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çabası sonucu askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine götürülen Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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