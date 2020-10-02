GÜNCELLEME - Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği: - "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Ovacık kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık kırsalında "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu" yürütüldüğü, hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.