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Aktüel GÜNCELLEME - Trabzon'da şarbon karantinası
Aktüel

GÜNCELLEME - Trabzon'da şarbon karantinası

Sürmene ilçesinde bir mahalle, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: - "Şu an endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir" MÜDÜRLÜĞÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:26:06 -
GÜNCELLEME - Trabzon'da şarbon karantinası

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir mahalle, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.

Yemişli Mahallesi'nde kesilen büyükbaş hayvanın etinden yiyen kişilerin rahatsızlanması üzerine, inceleme başlatıldı.

Kesilen hayvanda şarbon olabileceği ihtimali üzerine mahalle karantinaya alındı.

İlgili tüm birimlerin konuyla ilgili incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

- "Aşılama faaliyetine başlanmıştır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtıldığı ve bunları tüketen bazı vatandaşlarda birtakım rahatsızlıklar belirlendiği aktarıldı.

Bu durum üzerine, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alındığı belirtilen açıklamada, örneklerin Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildiği vurgulandı.

Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili il ve ilçe müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler ise imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şu an endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir."

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