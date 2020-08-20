  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kadını telefonla dolandıran 2 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kadını telefonla dolandıran 2 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:29:24 -
GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kadını telefonla dolandıran 2 kişi tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadının 5 altın ve 4 bin 400 lirasını aldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde E.Ç'yi (74) arayarak kendilerini polis olarak tanıtan İ.B (42) ve A.A. (26), evinde altın veya para olup olmadığını öğrenerek yönlendirdikleri kadının 5 adet tam altın ve 4 bin 400 lirasını aldı.

Kadının, dolandırıldığını anlayarak ihbarda bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirledi.

Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan şüpheliler Tokat'a getirildi.

Bulunan para ve altınlar kadına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. ve A.A. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu
Medya

Masterchef yarışmacısı olay çıkardı! Küfürler havada uçuştu

Yurtdışından devşirme programları Türkiye’de pazarlayan Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasına ..
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor
Gündem

Kaan Sarıaydın açıkladı: Türkiye o ülkelerle Turan Ordusu'nu kuruyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Turan Ordusu'nun açıklanmasına az bir süre kaldığını açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı