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Aktüel

GÜNCELLEME - Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-16 23:42:46 -
GÜNCELLEME - Somali'de otele bomba yüklü araçla saldırı: 17 ölü, 30 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu'da otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan otele bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi ve ardından çatışma çıktı.

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışmalarında 200'den fazla kişi kurtarıldı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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