GÜNCELLEME - Sivas'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
YARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Z.A. idaresindeki 34 AAJ 842 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Bahçeköy mevkisinde, köprüden Kelkit Çayı kıyısına düştü.
Kazada, otomobildeki A.A. (45), M.A. (56) ve T.A. (60) yaralandı.
Ambulanslarla Tokat'taki Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.