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Aktüel GÜNCELLEME - Silivri'de fabrika yangını
Aktüel

GÜNCELLEME - Silivri'de fabrika yangını

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:53:05 -
GÜNCELLEME - Silivri'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

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