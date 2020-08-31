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Aktüel GÜNCELLEME - Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

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Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:14:49 -
GÜNCELLEME - Şile otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şile otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Şile otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında Ümraniye istikametine seyir halinde olan Seyfullah Sönmez idaresindeki 34 RZ 1338 plakalı hafriyat kamyonu, Uğur Koygar idaresindeki 31 AYB 65 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü Seyfullah Sönmez araçta sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Seyfullah Sönmez kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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