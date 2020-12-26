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Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

3 şüpheli gözaltına alındı - ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:21:33 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

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