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Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:05:19 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a eleman ve malzeme temin edenlerin deşifresi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlının ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da 12 Kasım'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri belirlenen 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

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