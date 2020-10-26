GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum'da sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen M. A.K'nin evinde yapılan aramada 568 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde de uyuşturucu sattığı tespit edilen C.K, 49,70 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.