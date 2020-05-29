  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç öldü

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:42:31 -
GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, gece saatlerinde Ali G. (18) ile Alanlı Mahallesi'ndeki evinin önüne otomobille gelen Orhan Erdoğan (19) tartışmaya başladı.

Erdoğan'ın tabancayla ateş etmesi üzerine Ali G. de pompalı tüfekle karşılık verdi.

Ağır yaralanan Erdoğan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ali G, polis ekiplerince Atakent Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı