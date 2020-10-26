  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:04:16 -
GÜNCELLEME - Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 48 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ağır ceza mahkemesince aranan S.B'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı
Gündem

Cephe hattında flaş gelişme! Azerbaycan resmen kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay