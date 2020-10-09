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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:26:44 -
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 eski emniyet mensubundan 8'i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da iki gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 13 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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