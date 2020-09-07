GÜNCELLEME - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAKARYA (AA) - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C. ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.