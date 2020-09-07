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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:08:17 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C. ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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