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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 13 yaşındaki kız yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 13 yaşındaki kız yaralandı

Bıçaklı saldırıyı yapan şüpheli yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 20:02:37 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da bıçaklı saldırıya uğrayan 13 yaşındaki kız yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

B.S, kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda arkadaşlarıyla oturduğu esnada karşılaştığı arkadaşı D.C.P. (16) tarafından bıçaklandı.

D.C.P. olay yerinden uzaklaşırken yaralanan B.S, 112 Acil Servis ekibince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, D.C.P'yi suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan ve polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli D.C.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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