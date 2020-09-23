GÜNCELLEME - Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin görüntüyü de paylaşan Koca, "Yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net. Fedakarlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir." ifadelerine yer verdi.

- "Çok uğraştık"

Görüntüde, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olayı yaşayan ve yaralıya müdahale eden ekibin başındaki sağlık görevlisi, Sağlık Bakanı Koca'ya, yaralıya hemen müdahale ettiklerini ve genç olduğunu, kendilerinin de genç ölümlere üzüldüklerini söyleyerek "Çok uğraştık, hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık hastanın durumunun kritik olduğunu, kalbinin, solunumunun durduğu bilgisini de verdik. Hani o, hissettik biz o ortamı. Biz girdik ve ben bir daha hiçbir şey görmedim." dedi.

Uzman arkadaşıyla yaralının babasına bilgi verdiklerini anlatan sağlık görevlisi, "Öldüğünü söyledik hastanın. Anlattık durumu ama zaten dinlemedi. Önce kendine vurmaya başladı hasta yakını. Sonra bir şey koptu, daha biz kapıyı kapatmadık sonuçta çıkacağız yani. Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımız. O hengamede biz de arkaya geçtik, üzerimize falan kırılır diye travma tahtaları ile bariyer yaptık. Sonra 155'i, başhekimliği aradık." ifadelerini kullandı.

- "Kendimizi korumaya çalıştık"

Bir başka sağlık görevlisi de Bakan Koca'ya, 11,5 yıldır bu hastanede çalıştığını ve ekip olarak buna benzer olayları yaşadıklarını belirterek "Ama dünle birlikte yaşadıklarımız bizi çok korkuttu. Canımıza zarar geleceği için korktuk. Dışarıda sesleri duyuyoruz, içeride göremediğimiz için. O yüzden öyle bir barikat kurduk, kendimizi korumaya çalıştık. Çalışmaya devam ettik sonrasında. Bizim için sıkıntı yoktu." dedi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca da sağlık çalışanlarına, bu süreci hep birlikte bir mücadele ile bir olarak sonuç alabileceklerini, pandemi özelinde inandığını dile getirerek, "1 milyon 100 bin kişinin yek vücut olarak bu mücadeleyi hiç kimsenin geride kalmayarak sürdürmesinin önemli olduğunu ama bu arada, bizim pandemi dışında da kutsal bir görevi ifa ettiğimizi biz biliyoruz. Vatandaşımızın da bu noktada empati yaparak, bu fedakarlık ve özveriyi hissetmesini sadece bekliyoruz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.