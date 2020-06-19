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GÜNCELLEME - Pençe-Kaplan Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:35:56 -
GÜNCELLEME - Pençe-Kaplan Operasyonu

ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerince Haftanin'de teröristlere ait hedefler tek tek yerle bir ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinde incelemeler yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla süren harekatı takip ediyor.

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