  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı

Düzce'deki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı BABANIN HAYATINI KAYBETMESİ VE SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:42:58 -
GÜNCELLEME - Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk ve babası öldü, kardeşi ağır yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de sürücüsünün olay yerinden kaçtığı çalıntı otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

O.B. idaresindeki 81 AAD 786 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Erdem Sokak mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönünden gelen Sedat Öztürk yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Daha sonra bir evin bahçesine devrilen otomobildeki iki kişi, olay yerinden kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan baba Sedat Öztürk ve çocukları Emir Mustafa (5) ve Muhammet Öztürk (8) ağır yaralandı.

Vatandaşların suni teneffüsle hayatta tutmaya çalıştığı baba ve oğulları, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emir Mustafa Öztürk ve baba Sedat Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hatalı sollama yapan otomobilin elektrikli bisiklete çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması görülüyor.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücü O.B'nin, işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında ceza aldığı ve kullandığı aracın çalıntı olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı