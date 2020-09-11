  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:38:19 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşanırken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale edilirken, havadan yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Türkiye'den yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu...
Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz
Dünya

Macron geri bastı: Türkiye ile yeniden ilişki kurmak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile iyi niyetle yeniden ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı