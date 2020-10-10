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Aktüel GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kadirli ilçesindeki yangın bölgesine yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:46:32 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yukarıçiyanlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 23 arazöz, 8 su tankı, 5 iş makinesi ve 150 personel yönlendirildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesine yakın evler de tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 aileyi kurtardı. Ayrıca 2 büyükbaş hayvan alevler arasından ekiplerce çıkarıldı.

Yangına yakın yerleşim yerlerine giden bazı yolları da trafiğe kapatan ekipler, sivil araç geçişine izin vermiyor.

Bölgeye giden AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, yangının sürdüğü alan drone ile görüntülendi.

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