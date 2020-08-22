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Aktüel GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:02:40 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akçataş köyü Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Sumbas, Kadirli ve Kozan'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 30 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edilirken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin evlere ulaşmaması için bölgedeki çalılar temizlendi, vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Mehmetli Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de olay yerine gelerek çalışmaları yakından izledi ve ekipleri yönlendirdi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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