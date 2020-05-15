GÜNCELLEME - Organize suç örgütlerine operasyon

İSTANBUL (AA) - Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Ahmet C. Mersin'de, Abdullah Ö. Adıyaman'da, Beytullah İ. Bursa'da, Erhan Ş. Antalya'da, Nihat K. Ankara'da, Ferdi D. Sakarya'da gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlı gözaltına alındıkları illerde işlem görüyor.