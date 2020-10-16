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Aktüel GÜNCELLEME - Niğde'de Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde'de Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:32:00 -
GÜNCELLEME - Niğde'de Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Irak uyruklu A.H.D.D, 14 Ekim'de Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alınmıştı.

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