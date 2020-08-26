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Aktüel GÜNCELLEME - Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu

SUDA KAYBOLAN KARDEŞİN CESEDİNE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:03:54 -
GÜNCELLEME - Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu.

Kayseri'den piknik için geldikleri Bayramhacılı Barajı'nda serinlemek için suya giren Mustafa (40) ve kardeşi Adem Avut (32) boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ağabey Mustafa Avut, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu suda kaybolan Adem Avut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Avut'un da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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