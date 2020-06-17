  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Narkotik köpeği "Foya"nın bulduğu uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:20:12 -
GÜNCELLEME - Narkotik köpeği "Foya"nın bulduğu uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, narkotik köpeği "Foya"nın bulduğu uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından otoyolun Dörtdivan ilçesi yakınlarında yapılan yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik köpeği "Foya"nın da katılımıyla otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan T.Ç'nin poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli T.Ç, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı