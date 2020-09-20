GÜNCELLEME - Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedenine ulaşıldı.



Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip yer aldı.



İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cesedini, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinden 600 metre uzaklıkta suda buldu.



Ekiplerce yapılan ilk kontrolde suda boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan Bozkurt Aydemir'in suda akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra cesedinin bir ağaca takıldığı öğrenildi.



Aydemir'in cesedi, Munzur Çayı'nda ekiplerce takıldığı yerden çıkarılarak, botla kıyıya taşındı.



Olan yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrası, Aydemir'in cenazesi AFAD ekiplerince olay yerinde bekletilen ambulansa konuldu.



Aydemir'in cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Valilik açıklaması

Valilik'ten yapılan açıklamada, iki kardeşin 13 Eylül tarihinde Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıktığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Ekiplerce 7 gündür havada, karada ve suda aramaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD, AFAD gönüllüleri, emniyet ve jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, civar köydeki vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden arama çalışmaları neticesinde bugün kayıp olan 2 vatandaşımızdan birinin cansız bedenine, kendilerine ait araçlarının bulunduğu bölgenin 750 metre ilerisinde, suyun yaklaşık 1,5 metre altında ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kayıp olan diğer vatandaşımızın bulunması için arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."



Kayıp Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları ise ekiplerce sürüyor.

