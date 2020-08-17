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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:28:48 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 20 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Yanan alanda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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