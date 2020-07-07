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GÜNCELLEME - Muğla'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Yeniakit Publisher
2020-07-07 20:52:36 -
GÜNCELLEME - Muğla'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, metruk binada tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'nde metruk bir binada yaşayan M.Z. (56) ile Hakan Aslan (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Aslan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan M.Z, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı M.Z'yi olay yerine yakın bölgede yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlının, ifadesinde, Aslan'ın telefonunu aldığı için kendine kızdığını ve bunun üzerine aralarında çıkan tartışmadan dolayı cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

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