GÜNCELLEME - Mersin'de kapkaç zanlısını güvenlik kamerası kaydı yakalattı
ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'de aç olduğunu söyleyerek para istediği kişinin cüzdanını kapkaç yöntemiyle çaldığı güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de yürüyen H.A'nın (63) yanına gelen bir kişi aç olduğunu söyleyip para istedi.
Şüpheli, kendisine yardım etmek isteyen H.A'nın elindeki cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki yaklaşık 300 güvenlik kamerasının kaydını inceledi.
Ekipler, kaçarken görüntüsü bir kameraya yansıyan şüphelinin Suriye uyruklu A.R. (20) olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.