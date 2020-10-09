  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GELİŞMELER EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:26:26 -
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su tankıyla yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından, yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Dünya

Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti...
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay