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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:00:31 -
GÜNCELLEME - Mersin'de boş arsada patlama: 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

Güvenevler Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin karşısındaki boş arsada, patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arsa civarındaki yoldan geçerken patlama nedeniyle hafif yaralanan Mahmut D. (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine giderek bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Boş bir arsa içerisinde basit bir patlama meydana gelmiş, patlama esnasında kaldırım üzerinde yürüyen bir şahıs hafif bir şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili her yönüyle tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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