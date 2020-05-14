GÜNCELLEME - Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişinin cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Dün sabah saatlerinde mantar toplamak için Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinden dağa çıkan 67 yaşındaki Memiş Yanık, eve dönmeyince yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Dağa tırmanan jandarma ve Elbistan Offroad Kulübü ile Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) üyelerinden oluşan ekipler, Yanık'ı bulmak için seferber oldu.

Üçerli gruplar halinde arama yapan ekipler, Yanık'a ulaşmaya çalıştı. Sahur vaktinde ara verilen arama çalışması sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Yanık'ın daha önce beraber mantar toplamaya giden arkadaşları da arama kurtarma çalışmasını katıldı. Bu kişiler, Yanık'ı Taşburun Mahallesi Işıklar mevkisindeki kayalıklar üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Belirtilen alana ulaşan jandarma ekipleri bir noktadan sonra yaya olarak kayalık bölgeye ulaşarak Yanık'ı kayalıklardan aşağıya indirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan muayenede Yanık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu belirtilen Yanık'ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.