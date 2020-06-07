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Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:46:24 -
GÜNCELLEME - Manisa'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tankere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli D'nin kullandığı 45 E 3419 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde refüjdeki bitkileri sulayan 45 M 0446 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çıkartıldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Veli D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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