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Aktüel GÜNCELLEME - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:56:52 -
GÜNCELLEME - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve belediye itfaiyesinin desteğiyle müdahale edildi. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Bursa'dan da helikopter havalandı.

Kısa sürede söndürülen yangının soğutma çalışması da tamamlandı.

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