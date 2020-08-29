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Aktüel GÜNCELLEME - Malkara'da trafik kazası: 2 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Malkara'da trafik kazası: 2 ölü

Yaralanan yaşlı kadın da hayatını kaybetti ÖLÜ BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:02:07 -
GÜNCELLEME - Malkara'da trafik kazası: 2 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasında ağır yaralı olarak hastane kaldırılan Fikriye Çiftçi de hayatını kaybetti.

Murat Gül'ün (42) kullandığı 59 ADA 768 plakalı midibüs, Yenice Mahallesi'nde Ahmet Çiftçi'nin (80) yönetimindeki 59 ET 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü Çiftçi ve otomobilde bulunan eşi Fikriye Çiftçi (75), ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Çiftçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edilen kaldırılan Fikriye Çiftçi (75) de bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti.

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