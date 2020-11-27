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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:59:07 -
GÜNCELLEME - Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.

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