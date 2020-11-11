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Aktüel GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma
Aktüel

GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma

Yenilenen çocuk parkındaki terör örgütü sembollerini andıran görsellerin kaldırılması için Kaymakamlık talimatıyla çalışma başlatıldı - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, parkta PKK terör örgütünün motifleri kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:28:27 -
GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili soruşturma

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütünün sembollerini andırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti.

Yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti.

Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

- Projeyi sunan ve onaylayanlar tespit edilecek

Soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece'deki parkta projeyi sunan ve veya onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi, terör bağlantılarının araştırılması için talimat verdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili tespit çalışması yürütülüyor.

Bu arada, Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görsellerin söküm çalışmalarını sürdürüyor.

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