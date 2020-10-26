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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Cinayetten bir gün önce maktul ve arkadaşlarının, parkta kız arkadaşıyla tartışan kişiye müdahalede bulunduğu, olayın müdahale nedeniyle kavga ettikleri kişi ve arkadaşlarıyla parkta buluştukları sırada yaşandığı öğrenildi DETAYLAR VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-26 16:25:44 -
GÜNCELLEME - Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı adliyeye sevk edildi

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Mehmet Demirbaş ve arkadaşları, Hadimi Mahallesi Uzun Mehmet Sokak'taki parkta kız arkadaşıyla tartışan Ramazan Ş'ye müdahale etmek istedi.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Demirbaş ve arkadaşları, Ramazan Ş'yi darbetti.

Olaydan bir gün sonra Ramazan Ş, arkadaşları Mustafa D. ve Furkan E. ile aynı parkta Mehmet Demirbaş ve arkadaşlarıyla buluştu.

İki grup arasında çıkan kavgada Mustafa D, tüfekle Demirbaş'a 3 el ateş etti. Demirbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ramazan Ş, Mustafa D. ve Furkan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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