GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda 42 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüpheli bir kamyon durduruldu.
Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan E.Ç. ve E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.