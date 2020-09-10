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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:33:42 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de telefonla aradıkları bir kişiyi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos'ta kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla irtibat kurdukları Karamürsel ilçesindeki bir kişiden adının suç örgütüne karıştığını belirterek 5 bin avro istedi.

Bankadan parayı çeken kişi, belirlenen yerde şüphelilerle buluşarak parayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler M.S, Y.İ, M.A. ve M.R.A'yı düzenledikleri operasyonla İstanbul'da yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden M.A. ve M.R.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.İ. ve M.S. ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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