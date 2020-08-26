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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:04:45 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, evden hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos günü İzmit ilçesinde bir evden yaklaşık 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip sonucunda hırsızlık olaylarını D.Ö. ve M.U. isimli kadınların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kartepe ilçesinde, bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D.Ö. ve M.U'yu suçüstü yakaladı.

D.Ö'nün, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç kaydı, M.U'nun ise 34 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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