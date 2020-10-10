GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde 61 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Mecidiye Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada 61 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 esrar içme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 38 av tüfeği fişeği bulundu.
Gözaltına alınan N.S. ve U.S, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.