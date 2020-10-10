  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:24:03 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir evde 61 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde 61 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Mecidiye Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada 61 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 esrar içme aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 38 av tüfeği fişeği bulundu.

Gözaltına alınan N.S. ve U.S, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, ka..
Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’
Gündem

Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese var..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay