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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:28:20 -
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, meslekten ihraç edilen jandarma astsubay ve 2 eski jandarma uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kocaeli, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da 6 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalanmıştı.


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