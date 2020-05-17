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GÜNCELLEME - KKTC'de orman yangını

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu AÇIKLAMALAR VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:09:48 -
GÜNCELLEME - KKTC'de orman yangını

LEFKOŞA (AA) - Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına söndürme çalışmalarına Türkiye'den gelen iki helikopter de destek veriyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin en güzel ormanlık alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını ifade eden Akıncı, Türkiye'den yangın söndürme helikopterlerinin yola çıktığını ifade etti.

Akıncı, Kıbrıs Rum kesiminden de yangın söndürme çalışmaları için yardım talep ettiklerini açıkladı.

- "İnşallah en kısa sürede söndürülür"

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü belirterek yangın helikopteri talep ettiklerini söyledi.

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Başbakan Tatar, "İnşallah en kısa sürede söndürülür." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ise Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini ifade etti.

Özersay, bölgede koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını belirterek Rum kesiminden de yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

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